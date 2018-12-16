Nike чествует оригинальную Playstation

Новые кроссовки Nike, выпущенные ограниченным тиражом, отдают дань уважения оригинальной Playstation.

За основу взята модель PG 2.5 баскетболиста Пола Джорджа. Хотя это не первая пара кроссовок Nike, которая чтит Playstation, безусловно она самая красивая. Модель выполнена в сером цвете, украшена символами, изображенными на кнопках геймпада, разноцветными свушами, а на язычке левого ботинка находится логотип PlayStation One.

Имя Джорджа ласково вписано знакомым шрифтом PS на задней части кроссовок. Логотип PlayStation и PG имеют подсветку, батарея не подлежат замене и имеют срок службы около 150 часов. Новинка уже в продаже и обойдется вам в 110 долларов.