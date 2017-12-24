Nikkon готовит к анонсу объектив Nikkor AF-S 180-400mm f/4 ED TC VR

В сети появилась информация о скором анонсе полнокадрового объектива с отключаемым штатным телеконвертором Nikon AF-S Nikkor 180-400mm f/4E ED VR, который станет преемником модели AF-S Nikkor 200-400mm f/4G ED VR II. Сообщается, что оптическая схема объектива насчитывает около 30 элементов, а телеконвертор обеспечит дополнительное увеличение фокусного расстояния в 1,4 раза. Информация о цене пока не приводится. Для сравнения, вышедший в 2010 году AF-S Nikkor 200-400mm f/4G ED VR II стоит около 7000 долларов, а дебютировавший через три года телеобъектив Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x – $11000.