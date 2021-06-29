Nikon объявляет о разработке мощного зум-объектива NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

Nikon объявила о разработке NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — мощного зум-объектива для беззеркальных фотокамер формата APS-C (Nikon DX) с байонетом Z. Фокусное расстояние 18–140 мм означает, что он подходит как для широкоугольной, так и для телефотосъемки. Этот компактный и легкий объектив позволит снимать фотографии и видеоролики в разных условиях. Кроме того, NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR будет иметь разумное минимальное фокусное расстояние, что делает его хорошим выбором для коротких расстояний и обеспечивает большую гибкость в выражении изображений.

Выпуск объектива запланирован на конец этого года.