Nikon переносит производство камер в Таиланд

По словам официальных лиц, компания Nikon Corp намерена прекратить производство корпусов фотоаппаратов в Японии к концу этого года. Это вынужденная мера, поскольку компания видит снижение продаж, вызванное улучшением возможностей смартфонов в области фотографии. Гигант по производству фотоаппаратов перенесет производство со своего завода в префектуре Мияги — это очередное решение, связанное с сохранением бизнеса по производству фотоаппаратов на плаву. Затем производство корпусов камер переместится на крупный завод в Таиланде. По словам представителя компании, уровень качества продукции останется на том же уровне, хотя стоимость производства существенно снизится, предоставив пользователям возможность получать камеры по той же цене. Для тех, кто не знает, Nikon лидирует в индустрии фотоаппаратов с момента выпуска своей первой камеры в 1948 году.

Но с тех пор компания с каждым годом ощущала себя всё хуже и хуже, особенно с появлением смартфонов, которые сыграли важную роль в упадке рынка цифровых фотоаппаратов, когда усовершенствования в технологии камер смартфонов сократили разрыв в качестве снимком с цифровыми фотоаппаратами. То есть, сейчас нет необходимости приобретать дорогую зеркальную камеру, которая еще и занимает море места, ведь можно вместо этого просто носить смартфон в кармане. И это на самом деле очень сильно ударило по возможностям компаний, включая и гиганта Nikon. Так что ждем изменений в линейке производителя.