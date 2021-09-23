Nikon представила два бинокля серии MONARCH для любителей дикой природы

Компания Nikon объявила о выпуске двух новых биноклей в линейке спортивной оптики — MONARCH M7 и MONARCH M5. Обе модели выполнены в новом стильном дизайне и обладают надежным корпусом. Они обеспечивают точное и естественное отображение, идеальное для наблюдения за дикой природой. Бинокли обладают превосходной эргономикой и высокими оптическими характеристиками в разных конфигурациях, поэтому каждый сможет подобрать MONARCH для себя.

Бинокль MONARCH M7 станет идеальным спутником для заядлых орнитологов и любителей дикой природы. Все модели MONARCH M7 обеспечивают потрясающее изображение с видимым полем зрения больше 60˚ — беспрецедентный показатель для этого класса биноклей. MONARCH M7 и MONARCH M5 позволяют рассматривать быстро пролетающих птиц или находящихся на большом расстоянии диких животных во всех деталях. С ними вы не упустите ни единого момента.

Модели MONARCH M5 идеально подходят для активных видов спорта и отдыха, таких как скалолазание и туристические походы. Все модели оснащены стеклами со сверхнизкой дисперсией (ED), которые корректируют хроматическую аберрацию, вызывающую цветные контуры, и обеспечивают всегда четкое изображение.

Nikon MONARCH M7 и MONARCH M5 предлагают превосходную цветопередачу и высокое разрешение, позволяя наблюдать за природой во всем ее великолепии. Обе модели имеют диэлектрическое высокоотражающее многослойное покрытие призм для равномерной передачи света во всем видимом диапазоне.

Мы знаем, как важен комфорт во время наблюдения за птицами и дикими животными, поэтому обе новые модели в серии MONARCH обеспечивают удобный, надежный хват и имеют резиновое покрытие для защиты от ударов. Бинокли MONARCH M7 и MONARCH M5 водонепроницаемы — выдерживают до 10 минут на глубине до 1 метра, а также защищены от запотевания. Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с фиксируемыми положениями облегчают правильное расположение точки визирования относительно глаза.

Оба бинокля MONARCH M7 и MONARCH M5 очень компактны и имеют малый вес и поддерживают установку на штатив для наблюдения без помощи рук.

Все продукты можно приобрести в официальном фирменном магазине Nikon по следующим ценам: