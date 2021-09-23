Nikon представила два бинокля серии MONARCH для любителей дикой природы

Компания Nikon объявила о выпуске двух новых биноклей в линейке спортивной оптики — MONARCH M7 и MONARCH M5. Обе модели выполнены в новом стильном дизайне и обладают надежным корпусом. Они обеспечивают точное и естественное отображение, идеальное для наблюдения за дикой природой. Бинокли обладают превосходной эргономикой и высокими оптическими характеристиками в разных конфигурациях, поэтому каждый сможет подобрать MONARCH для себя.

Бинокль MONARCH M7 станет идеальным спутником для заядлых орнитологов и любителей дикой природы. Все модели MONARCH M7 обеспечивают потрясающее изображение с видимым полем зрения больше 60˚ — беспрецедентный показатель для этого класса биноклей. MONARCH M7 и MONARCH M5 позволяют рассматривать быстро пролетающих птиц или находящихся на большом расстоянии диких животных во всех деталях. С ними вы не упустите ни единого момента.

Модели MONARCH M5 идеально подходят для активных видов спорта и отдыха, таких как скалолазание и туристические походы. Все модели оснащены стеклами со сверхнизкой дисперсией (ED), которые корректируют хроматическую аберрацию, вызывающую цветные контуры, и обеспечивают всегда четкое изображение.

Nikon MONARCH M7 и MONARCH M5 предлагают превосходную цветопередачу и высокое разрешение, позволяя наблюдать за природой во всем ее великолепии. Обе модели имеют диэлектрическое высокоотражающее многослойное покрытие призм для равномерной передачи света во всем видимом диапазоне.

Мы знаем, как важен комфорт во время наблюдения за птицами и дикими животными, поэтому обе новые модели в серии MONARCH обеспечивают удобный, надежный хват и имеют резиновое покрытие для защиты от ударов. Бинокли MONARCH M7 и MONARCH M5 водонепроницаемы — выдерживают до 10 минут на глубине до 1 метра, а также защищены от запотевания. Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с фиксируемыми положениями облегчают правильное расположение точки визирования относительно глаза.

Оба бинокля MONARCH M7 и MONARCH M5 очень компактны и имеют малый вес и поддерживают установку на штатив для наблюдения без помощи рук.

Все продукты можно приобрести в официальном фирменном магазине Nikon по следующим ценам:

  • MONARCH M7 8x42 – 49 990 р
  • MONARCH M7 10x42 – 51 990 р
  • MONARCH M7 8x30 – 37 990 р
  • MONARCH M7 10x30 – 39 990 р
  • MONARCH M5 8x42 – 31 990 р
  • MONARCH M5 10x42 – 33 990 р
  • MONARCH M5 12x42 – 35 990 р
Комментарии и отзывы Nikon MONARCH M7 и MONARCH M5
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК...
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПКУправляемая подсветка в системных блоках и компонентах для сборки используется сейчас повсеместно. Тестир...
Обзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабука...
Обзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабукаУльтрабуки, работающие под управлением Windows и Mac OS, сопровождаются только ограниченным числом портов...
Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-Key...
Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KeyНесколькими неделями ранее мы проводили тестирование корпуса внешнего диска ...
Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban Stories...
Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban StoriesFacebook, совместно с Ray-Ban анонсировали умные очки Ray-Ban Stories. ...
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука...
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабукаЧто объединяет большинство современных ноутбуков, как на платформе Windows так и Mac OS? Это сложности с ...
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы...
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницыПродолжая вопросы организации рабочего места, сегодня мы рассмотрим решение для увеличения количества USB...
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт к...
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт кНа прошлой неделе мы проводили тестирование портативного компрессора ...
InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксесс...
InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксессHARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомоби...
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1
Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитораОбзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитора
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor