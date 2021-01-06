Nintendo 3DS или Wii U лишатся Netflix

Если вы используете Nintendo 3DS или Wii U в качестве основной платформы для просмотра Netflix, вам скоро придется найти что-то другое, что можно использовать для этого же сценария. Netflix и Nintendo объявили, что обе приставки официально потеряют поддержку Netflix в конце этого года. Это, стоит отметить, означает, что сервис Netflix не будет доступен ни на одной консоли Nintendo, что кажется большой оплошностью со стороны контентмейкера. Действительно, хотя многие из нас предполагали, что Netflix появится на Switch вскоре после выхода этой консоли в 2017 году, такое приложение так и не появилось. В общем, для Nintendo Switch доступно не так много приложений, так как японский производитель крайне дотошно относится к этому вопросу.

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