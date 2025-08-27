Nintendo Switch 2 бьёт рекорды продаж в США

Исполнительный директор Circana и аналитик игровой индустрии Мэт Пискателла опубликовал июльскую статистику продаж в США (учитывались физические и цифровые копии игр, а также консоли), из которой стало известно, что Nintendo Switch 2 установила новый рекорд, а EA Sports College Football 26 ожидаемо возглавила чарты премиальных игр. Согласно недавнему квартальному отчёту Nintendo, Switch 2 уже разошлась тиражом 6 миллионов по всему миру. Теперь Пискателла уточнил региональные данные — в США продажи превысили 2 миллиона экземпляров за столь короткий срок. Более того, консоль стала лидером июля как по количеству проданных устройств, так и по выручке. Важно и то, что Switch 2 в Штатах опережает оригинальную Nintendo Switch на 75% по темпам продаж за аналогичный период с момента запуска в 2017 году.

Что касается игр, абсолютным хитом июля стала EA Sports College Football 26, занявшая первое место среди премиальных релизов на всех платформах. Причём удачно выступила и Madden NFL 26, которая вышла лишь 14 августа. EA предложила специальное MVP-издание, включающее обе игры, и этот бандл стал вторым по популярности премиальным продуктом месяца, уступив лишь отдельным продажам College Football 26. Продажи оказались настолько высокими, что College Football 26 и MVP-бандл вошли в список двадцати самых продаваемых игр 2025 года в США. College Football 26 сразу взлетела на третье место, уступив лишь Oblivion Remastered и Monster Hunter Wilds, а комплект из двух игр расположился на 12-й строчке.