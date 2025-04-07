Nintendo Switch 2 будут продавать за 450 долларов

Компания Nintendo старается смягчить реакцию фанатов на высокие цены на игры для Switch 2, объявив, что обновления обеих игр серии The Legend of Zelda обойдутся всего в 10 долларов для тех, кто уже владеет оригиналами. Правда, для новой консоли игры Breath of the Wild и Tears of the Kingdom оценены в 70 и 80 долларов соответственно. «Цена, которую вы видите — это физическая версия для тех, кто ещё не покупал оригинальную игру. Но если вы уже приобрели Tears of the Kingdom или Breath of the Wild, то апгрейд до версии для Switch 2 будет стоить всего 10 долларов. А если вы подписчик Nintendo Switch Online + Expansion Pack, то оба апгрейда уже включены в вашу подписку», — объяснили в компании.

Представитель компании не уточнил, будет ли цифровая версия игр дешевле физической. Также стало известно, что обучающая игра Nintendo Switch 2 Welcome Tour, в которой с помощью мини-игр объясняется, как работает новая консоль, будет стоить 10 долларов. Некоторые игроки считают, что её следовало бы включить бесплатно, как это было с Astro’s Playroom на PlayStation 5. Кроме того, главной темой для американских покупателей остаётся не столько цена игр, сколько сама стоимость консоли. Пока в других странах уже открыты предзаказы на Switch 2, в США всё ещё ждут официальной информации о цене и о том, как на неё повлияют тарифы. Ожидается, что без учёта налогов цена консоли составит 450 долларов, что довольно дорого на самом деле даже по современным меркам. Это ударит по продажам.
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