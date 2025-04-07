Nintendo Switch 2 будут продавать за 450 долларов

Представитель компании не уточнил, будет ли цифровая версия игр дешевле физической. Также стало известно, что обучающая игра Nintendo Switch 2 Welcome Tour, в которой с помощью мини-игр объясняется, как работает новая консоль, будет стоить 10 долларов. Некоторые игроки считают, что её следовало бы включить бесплатно, как это было с Astro’s Playroom на PlayStation 5. Кроме того, главной темой для американских покупателей остаётся не столько цена игр, сколько сама стоимость консоли. Пока в других странах уже открыты предзаказы на Switch 2, в США всё ещё ждут официальной информации о цене и о том, как на неё повлияют тарифы. Ожидается, что без учёта налогов цена консоли составит 450 долларов, что довольно дорого на самом деле даже по современным меркам. Это ударит по продажам.