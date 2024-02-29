Nintendo Switch 2 будут продавать за 500 долларов

Если верить информации инсайдеров, цена на Nintendo Switch 2 ожидается в диапазоне от 399 до 499 долларов, что делает устройство не таким уж доступным, как ожидалось изначально. Хотя Nintendo официально не подтвердила существование платформы, многие поставщики секретной информации рассказывают очень много информации про консоль Nintendo Switch 2, и эти данные выглядят вполне логично. И теперь, когда речь зашла о стоимости портативной консоли, ценник на самом деле действительно выглядит понятным — внутри консоли будет более производительное железо и было бы странно ожидать, чтобы консоль продавали по цене оригинальной модели. Особенно с учётом того, что оригинальная консоль никуда не денется и будет продаваться дальше.

При этом нужно понимать, что компания Nintendo, вероятно, примет окончательное решение о ценообразовании платформы нового поколения ближе к релизу платформы, но в конечном итоге пользователям лучше примерно ориентироваться именно на цену в 399 или 499 долларов. Потому что Nintendo будет зарабатывать первое время именно на продаже консоли, а не на играх, потому что у второго поколения Switch будет поддержка проектов с прошлой консоли, а значит, никто не будет бежать в магазины ради новых проектов — сначала геймеры решат посмотреть на то, как консоль работает с уже имеющейся библиотекой. Другое дело, что за 500 долларов портативная консоль выглядит слишком уж дорогим удовольствием — Steam Deck при той же цене будет куда выгоднее.