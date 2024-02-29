Nintendo Switch 2 будут продавать за 500 долларов

При этом нужно понимать, что компания Nintendo, вероятно, примет окончательное решение о ценообразовании платформы нового поколения ближе к релизу платформы, но в конечном итоге пользователям лучше примерно ориентироваться именно на цену в 399 или 499 долларов. Потому что Nintendo будет зарабатывать первое время именно на продаже консоли, а не на играх, потому что у второго поколения Switch будет поддержка проектов с прошлой консоли, а значит, никто не будет бежать в магазины ради новых проектов — сначала геймеры решат посмотреть на то, как консоль работает с уже имеющейся библиотекой. Другое дело, что за 500 долларов портативная консоль выглядит слишком уж дорогим удовольствием — Steam Deck при той же цене будет куда выгоднее.