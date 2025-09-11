Nintendo Switch 2 двигает игровую индустрию вперёд

Отчёт Newzoo продемонстрировал, что в 2025 году игровая индустрия выйдет на доход в 188,8 миллиарда долларов, что на 3,4% выше уровня прошлого года. Лидером по деньгам остаётся мобильный сегмент, который принесёт 103 миллиарда, занимая 55% всего рынка, но рост в этом году обеспечат именно консоли — главным образом благодаря выходу Nintendo Switch 2. При этом в игры будут играть уже 3,58 миллиарда человек, то есть 60% населения Земли — три миллиарда на мобильных устройствах, почти миллиард на ПК и около 645 миллионов на консолях. Прогноз на три года вперёд тоже интересен — к 2028 году рынок вырастет до 206,5 миллиарда долларов. Консоли покажут наибольший прирост в 4,7%, и это будет связано не только с выходом новых устройств, но и с громкими релизами вроде Grand Theft Auto VI.

Количество игроков на ПК впервые превысит миллиард, на консолях вырастет до 688 миллионов, а мобильный сегмент сохранит лидерство по числу пользователей и продолжит увеличиваться быстрее других. Newzoo делает вывод, что индустрия достигла стадии зрелости — рост есть, но он даётся труднее, чем раньше. И выигрывать будут те компании, которые сделают ставку не на гонку за новыми пользователями, а на удержание игроков, силу экосистемы и правильный момент выхода своих проектов. Собственно, если посмотреть на то, что сейчас происходит на рынке, можно сделать вывод, что крупные компании как раз и делают ставку на удержание своих фанатов. Именно для этого и создаются игры-сервисы.