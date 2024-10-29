Nintendo Switch 2 могут представить до 5 ноября

Прошло более семи лет с момента релиза оригинальной портативной игровой консоли Nintendo Switch, и уже давно ходят слухи о том, что компания работает над её преемником, который должен предоставить потенциальным покупателям гораздо больше производительности по сравнению с текущей линейкой устройств. Что, безусловно, вполне понятно, потому что за такой большой период времени технологии продвинулись далеко вперёд и железо в современных устройствах уже на голову выше по возможностям. И на самом деле компания Nintendo сама подтвердила скорый релиз нового устройства, пообещав, что новая консоль будет представлена до конца марта. Однако новый слух от надёжных источников говорит о том, что анонс новой версии консоли может произойти гораздо раньше — уже на днях, если верить многочисленным источникам информации в сети.

Например, поставщик секретной информации, которого можно назвать достаточно надёжным, говорит, что текущий ассортимент устройств компании Nintendo выглядит очень слабым перед предстоящей встречей с инвесторами, которая состоится 5 ноября, и компания может использовать этот анонс, чтобы повысить интерес к себе среди инвесторов. Конечно, на данный момент это всего лишь предположения, поэтому не стоит принимать данную информацию близко к сердцу. Тем не менее Nintendo действительно нуждается в новой успешной модели, потому что продажи консолей бренда постепенно падают и акционерам это не очень нравится, да и инвесторам тоже.