Nintendo Switch 2 может подорожать на 50 долларов

Аналитическая компания Niko Partners, которая занимается глобальными исследованиями и анализом индустрии, опубликовала прогноз на 2026 год. В нём описаны 10 ключевых трендов для потребителей, и для тех, кто откладывал покупку Nintendo Switch 2, новости оказались неутешительными. По мнению Niko Partners, лучшее время для покупки Nintendo Switch 2 — прямо сейчас, до того как Nintendo пойдёт на глобальное повышение цены новой гибридной консоли. Аналитики считают, что в какой-то момент в 2026 году совокупное давление тарифов, роста стоимости памяти и общей макроэкономической ситуации приведёт к подорожанию устройства по всему миру. В этом случае Nintendo последует примеру Sony и Microsoft, которые уже повышали цены на свои консоли после старта продаж.

В прогнозе компании не называется конкретная новая цена, однако отмечается, что компания может отказаться от версии за 449 долларов и оставить в продаже только комплект стоимостью 499 долларов или дороже. Такой шаг означал бы рост цены как минимум на 50 долларов. Стоит отметить, что последняя официальная позиция Nintendo по поводу возможного подорожания Switch 2 прозвучала в недавнем интервью президента компании Сюнтаро Фурукавы. Он заявил, что Nintendo должна внимательно следить за ситуацией, но не стал делать никаких прогнозов относительно стоимости консоли в ближайшем будущем. Это можно воспринимать как намёк на неопределённость, о которой и говорят аналитики компьютерного рынка.
Microsoft объединит Windows и Xbox…
В последние недели активно обсуждается идея о том, что Microsoft хочет объединить игровой опыт на консоля…
Геймпады 8BitDo теперь умеют пробуждать Nintendo Switch 2…
Производители сторонних геймпадов, которым удалось реализовать возможность беспроводного пробуждения конс…
ASUS ROG Xbox Ally получила дефолтные профили настроек для и…
В прошлом месяце ASUS и Xbox представили совместную портативную консоль ROG Xbox Ally и её более мощную в…
ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Wi…
Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной опер…
Sony выпустила доступную версию PlayStation 5 для Японии…
Компания Sony решила последовать примеру Nintendo, выпуская региональные версии своих консолей. Подобно т…
RPCS3 запускает на ПК свыше 70% игр с PlayStation 3…
Эмуляция старых консолей часто обеспечивает комфортный игровой процесс лишь до определённого момента, одн…
Sony запустила облачный гейминг на PlayStation Portal…
PlayStation объявила, что облачный стриминг официально запускается на портативной консоли PlayStation Por…
Nintendo Switch 2 получила крупный апдейт ОС…
Компания Nintendo выпустила новое обновление системы для Nintendo Switch 2, которое вносит точечные испра…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor