Nintendo Switch 2 может подорожать на 50 долларов

Аналитическая компания Niko Partners, которая занимается глобальными исследованиями и анализом индустрии, опубликовала прогноз на 2026 год. В нём описаны 10 ключевых трендов для потребителей, и для тех, кто откладывал покупку Nintendo Switch 2, новости оказались неутешительными. По мнению Niko Partners, лучшее время для покупки Nintendo Switch 2 — прямо сейчас, до того как Nintendo пойдёт на глобальное повышение цены новой гибридной консоли. Аналитики считают, что в какой-то момент в 2026 году совокупное давление тарифов, роста стоимости памяти и общей макроэкономической ситуации приведёт к подорожанию устройства по всему миру. В этом случае Nintendo последует примеру Sony и Microsoft, которые уже повышали цены на свои консоли после старта продаж.

В прогнозе компании не называется конкретная новая цена, однако отмечается, что компания может отказаться от версии за 449 долларов и оставить в продаже только комплект стоимостью 499 долларов или дороже. Такой шаг означал бы рост цены как минимум на 50 долларов. Стоит отметить, что последняя официальная позиция Nintendo по поводу возможного подорожания Switch 2 прозвучала в недавнем интервью президента компании Сюнтаро Фурукавы. Он заявил, что Nintendo должна внимательно следить за ситуацией, но не стал делать никаких прогнозов относительно стоимости консоли в ближайшем будущем. Это можно воспринимать как намёк на неопределённость, о которой и говорят аналитики компьютерного рынка.