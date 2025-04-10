Nintendo Switch 2 не будут продавать в Китае

Компания Nintendo снова проявляет осторожность в отношении китайского рынка, решив отложить запуск Nintendo Switch 2 в регионе на неопределённый срок. Причина проста — компания хочет сначала оценить уровень спроса на новую консоль, прежде чем приступать к её официальному релизу в Китае. Этот шаг напоминает стратегию запуска оригинальной Nintendo Switch — в Китае она появилась только в 2019 году, спустя два года после мирового релиза. Тогда, как и сейчас, дистрибуцией занималась компания Tencent, но в этот раз она отказалась комментировать возможное участие в распространении Switch 2.

Решение Nintendo выглядит логичным на фоне недавних заявлений о планах прекратить поддержку онлайн-сервисов (включая eShop) в Китае к 2026 году. К тому же, китайский рынок видеоигр остаётся сложным для международных компаний. Несмотря на популярность местных хитов вроде Genshin Impact или свежего Marvel Rivals, строгие государственные регуляции затрудняют выход как самих консолей, так и игр. Аналитики подчёркивают, что ключевыми препятствиями остаются необходимость соблюдения требований властей, сложности с локализацией программного обеспечения и получение разрешений на дистрибуцию. Всё это замедляет процесс запуска и может привести к существенным ограничениям на контент. Интересно, что, несмотря на отсутствие официального анонса, некоторые китайские «серые» ритейлеры уже начали собирать предзаказы на Switch 2 — как онлайн, так и оффлайн.
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