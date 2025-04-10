Nintendo Switch 2 не будут продавать в Китае

Решение Nintendo выглядит логичным на фоне недавних заявлений о планах прекратить поддержку онлайн-сервисов (включая eShop) в Китае к 2026 году. К тому же, китайский рынок видеоигр остаётся сложным для международных компаний. Несмотря на популярность местных хитов вроде Genshin Impact или свежего Marvel Rivals, строгие государственные регуляции затрудняют выход как самих консолей, так и игр. Аналитики подчёркивают, что ключевыми препятствиями остаются необходимость соблюдения требований властей, сложности с локализацией программного обеспечения и получение разрешений на дистрибуцию. Всё это замедляет процесс запуска и может привести к существенным ограничениям на контент. Интересно, что, несмотря на отсутствие официального анонса, некоторые китайские «серые» ритейлеры уже начали собирать предзаказы на Switch 2 — как онлайн, так и оффлайн.