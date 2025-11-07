Nintendo Switch 2 не подорожает в обозримом будущем

Тем, кто планирует приобрести Nintendo Switch 2, пока можно не волноваться — компания не собирается повышать цену консоли, если не произойдут серьёзные внешние изменения. Во время сессии вопросов и ответов с акционерами президент Nintendo Сюнтаро Фурукава затронул тему ценообразования, отметив, что компания рассчитывает сохранить текущий уровень прибыльности аппаратного обеспечения в ближайшее время. Хотя риск подорожания компонентов по-прежнему существует, Фурукава добавил, что в рамках массового производства компания видит возможности для дальнейшего снижения себестоимости Nintendo Switch 2, что должно компенсировать рост цен на отдельные детали.

Таким образом, прибыльность консоли, по его словам, останется стабильной, а её цена, по крайней мере в обозримом будущем, не изменится. На фоне того, что стоимость PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S заметно выросла с момента их выхода, нынешнее поколение консолей стало первым, где цены на железо увеличиваются, а не снижаются. Поэтому многие пользователи ожидали аналогичного сценария и с Nintendo Switch 2, особенно учитывая, что цена оригинальной Switch недавно также выросла. Общая мировая экономическая ситуация серьёзно влияет на игровую индустрию в целом, а не только на производство консолей. Стоимость игр также растёт, как и цена популярных подписочных сервисов. Но Nintendo к этому была готова и сумеет сохранить текущие цены, что явно понравится преданным фанатам.
