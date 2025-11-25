Nintendo Switch 2 получила крупный апдейт ОС

Поскольку обновление небольшое, других заметных нововведений оно не содержит. Nintendo опубликовала официальные примечания к выпуску, где указывает устранение проблем с системным переносом данных, подключением беспроводных контроллеров и аудиоустройств по Bluetooth, а также сообщает об улучшении стабильности системы для повышения качества работы. Не исключено, что разработчики внесли и скрытые изменения, но они явно не очень значительные для обычных пользователей. Впрочем, не может не радовать, что производитель достаточно оперативно находит столь неприятные проблемы и устраняет их, чтобы пользоваться новой портативной приставкой было максимально комфортно. И, вероятно, в этом году этот апдейт был последним.