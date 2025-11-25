Nintendo Switch 2 получила крупный апдейт ОС

Компания Nintendo выпустила новое обновление системы для Nintendo Switch 2, которое вносит точечные исправления и улучшает общую стабильность работы консоли. Обновление версии 21.0.1, доступное также и для оригинальной Nintendo Switch, устраняет проблему, из-за которой при попытке переноса данных с обычной Switch на Switch 2 через локальное соединение возникали ошибки 2011-0301 и 2168-0002. Также обновление устраняет неполадку, из-за которой после выхода консоли из «Режима сна» или отключения «Режима в самолёте» Bluetooth-устройства могли перестать подключаться. Это было особенно раздражающим моментом, так как пользователю приходилось перезагружать консоль, но теперь эта проблема наконец исправлена.

Поскольку обновление небольшое, других заметных нововведений оно не содержит. Nintendo опубликовала официальные примечания к выпуску, где указывает устранение проблем с системным переносом данных, подключением беспроводных контроллеров и аудиоустройств по Bluetooth, а также сообщает об улучшении стабильности системы для повышения качества работы. Не исключено, что разработчики внесли и скрытые изменения, но они явно не очень значительные для обычных пользователей. Впрочем, не может не радовать, что производитель достаточно оперативно находит столь неприятные проблемы и устраняет их, чтобы пользоваться новой портативной приставкой было максимально комфортно. И, вероятно, в этом году этот апдейт был последним.
