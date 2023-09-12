Nintendo Switch 2 получит DLSS и трассировку лучей

Сегодня инсайдеры официально заявили, что консоль Nintendo Switch 2 поддерживает технологию NVIDIA DLSS и обладает более совершенным аппаратным обеспечением для трассировки лучей, чем консоли Sony и Microsoft. Специалисты называют это огромным шагом вперёд по сравнению с предшественницей, однако этого может оказаться недостаточно, чтобы сравниться по производительности и визуальным характеристикам с другими игровыми системами текущего поколения. Журналисты из издания Digital Foundry сделал интересное замечание относительно новой консоли Nintendo — хотя DLSS и улучшенная трассировка лучей могут дать системе преимущество перед другими системами на базе технологий AMD, общей производительности аппаратного обеспечения может быть недостаточно даже для сравнения с Xbox Series S, поскольку в мобильном устройстве трудно реализовать достаточно мощную систему и быструю память.

В этом плане, по мнению специалистов, Nintendo Switch 2, скорее всего, будет похожа на свою предшественницу. Помимо комментариев о возможных технических характеристиках Nintendo Switch 2, издание Digital Foundry также высказало ряд соображений относительно возможностей консоли по запуску игр на движке Unreal Engine 5. Специалисты уверены, что NVIDIA и Epic Games заинтересованы в том, чтобы движок как можно лучше работал на консоли, поскольку система может стать такой же популярной, как и оригинальный Switch, и это позволит неплохо заработать на новых играх.