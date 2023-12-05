Nintendo Switch 2 получит OLED-дисплеи от Samsung

Если верить информации информационного издания из Кореи, игровая консоль Nintendo Switch 2 может получить OLED-дисплей, произведённый компанией Samsung по передовым технологиям. По данным издания Chosun Biz, на текущий момент компания Nintendo, предположительно, ведёт переговоры с Samsung Display о поставке следующего поколения OLED-панелей для различных IT-устройств. Эти переговоры проходят буквально сейчас — они начались 1 декабря и были вызваны обвинениями в том, что производитель дисплеев BOE якобы получил доступ к торговым секретам Samsung по OLED-панелям. Судебные тяжбы могут затянуться и Nintendo хочет этого избежать.

Также стоит отметить, что на текущий момент Nintendo Switch 2 не была официально представлена, и нам очень сложно сказать, когда компания проведёт официальную презентацию данной новинки. Всё указывает на мероприятие в конце 2024 года, но есть вероятность, что приставка появится раньше ожидаемого, если производитель сможет решить все проблемы с комплектующими. Кроме того, президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, в этом году официально заявил, что между анонсом новой игровой консоли и её релизом пройдёт не так уж много времени, так что если Nintendo Switch 2 будет представлена летом 2024 года, то купить её можно будет уже в начале сентября, например, а это довольно неплохие новости для тех, кто очень ждёт новую портативную консоль. Всё же желающих поиграть на ней уже сейчас предостаточно, ещё до презентации.