Nintendo Switch 2 получит OLED-дисплеи от Samsung

Если верить информации информационного издания из Кореи, игровая консоль Nintendo Switch 2 может получить OLED-дисплей, произведённый компанией Samsung по передовым технологиям. По данным издания Chosun Biz, на текущий момент компания Nintendo, предположительно, ведёт переговоры с Samsung Display о поставке следующего поколения OLED-панелей для различных IT-устройств. Эти переговоры проходят буквально сейчас — они начались 1 декабря и были вызваны обвинениями в том, что производитель дисплеев BOE якобы получил доступ к торговым секретам Samsung по OLED-панелям. Судебные тяжбы могут затянуться и Nintendo хочет этого избежать.

Также стоит отметить, что на текущий момент Nintendo Switch 2 не была официально представлена, и нам очень сложно сказать, когда компания проведёт официальную презентацию данной новинки. Всё указывает на мероприятие в конце 2024 года, но есть вероятность, что приставка появится раньше ожидаемого, если производитель сможет решить все проблемы с комплектующими. Кроме того, президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, в этом году официально заявил, что между анонсом новой игровой консоли и её релизом пройдёт не так уж много времени, так что если Nintendo Switch 2 будет представлена летом 2024 года, то купить её можно будет уже в начале сентября, например, а это довольно неплохие новости для тех, кто очень ждёт новую портативную консоль. Всё же желающих поиграть на ней уже сейчас предостаточно, ещё до презентации.
Продажи PlayStation 5 резко выросли - дефицит закончился…
Продажи PlayStation 5 в Великобритании за прошедший год выросли на 60%, в то время как продажи Xbox Serie…
Подставки для дисков PlayStation. Обзор DOBE TP5-0519 и TP-0…
За последние пару лет возросла актуальность дисковой версии консоли PlayStation, позволяя приобретать дис…
Охлаждающая подставка PlayStation 4 с зарядкой для геймпадов…
В центре внимания многофункциональная станция для PlayStation 4 всех трех модификаций, улучшающая темпера…
Консоль Steam Deck OLED появилась в продаже …
Компания Valve дала старт продажам портативной игровой приставки Steam Deck OLED, которая была представле…
Док-станция для PS5 с охлаждением и зарядкой на два геймпада…
Продолжая обзор полезных дополнений для игровой консоли PlayStation 5, сегодня в центре внимания будет ох…
Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP…
Если в случае DualSense владелец сможет обойтись без дополнительных аксессуаров для поддержания аккумулят…
Игровую консоль-ноутбук GPD Win Mini оценили в 700 долларов…
Компания GPD пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Win Mini, которая получила форм-ф…
Nintendo Switch 2 уже показали на закрытой презентации…
По информации инсайдеров, компания Nintendo продемонстрировала Nintendo Switch 2 за закрытыми дверями на …
Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525BПродвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B
Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510
Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505
Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19012Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19012
Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor