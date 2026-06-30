Nintendo Switch 2 получит новый экран

Как сообщил ресурс Nintendo Patents Watch, на одной из китайских площадок перепродажи была обнаружена новая модель дисплея для Switch 2. По сравнению с панелью стартовой версии от Innolux, у неё заметно отличаются открытые элементы схемы, разъёмы и шлейфы, что указывает на обновлённую конструкцию, а не на незначительную ревизию существующего компонента. Пока доступной информации недостаточно, чтобы точно определить возможные улучшения. Ситуацию усложняет тот факт, что оригинальная панель Innolux уже использует LTPS-стекло производства Sharp. Тем не менее различия в конструкции позволяют предположить наличие определённых изменений. Сама компания данную новость не комментировала, но можно предположить, что бренд хочет сделать ставку на новый экран, чтобы снизить недовольство покупателей. Хотя, конечно, это может повлиять на цену.