Nintendo Switch 2 получит новый экран

Приставка Nintendo Switch 2 остаётся одной из самых интересных портативных игровых систем на рынке благодаря тому, что это единственное устройство в своём классе с поддержкой технологии NVIDIA DLSS. Однако у консоли всё ещё есть ряд недостатков, главным из которых считается ЖК-дисплей. Пользователи и эксперты неоднократно критиковали экран за заметный эффект шлейфов в движении, вызванный медленным временем отклика. Но спустя год после выхода консоли ситуация может измениться. В сети появилась информация о новом варианте ЖК-панели для Switch 2, который, предположительно, производится компанией Sharp.

Как сообщил ресурс Nintendo Patents Watch, на одной из китайских площадок перепродажи была обнаружена новая модель дисплея для Switch 2. По сравнению с панелью стартовой версии от Innolux, у неё заметно отличаются открытые элементы схемы, разъёмы и шлейфы, что указывает на обновлённую конструкцию, а не на незначительную ревизию существующего компонента. Пока доступной информации недостаточно, чтобы точно определить возможные улучшения. Ситуацию усложняет тот факт, что оригинальная панель Innolux уже использует LTPS-стекло производства Sharp. Тем не менее различия в конструкции позволяют предположить наличие определённых изменений. Сама компания данную новость не комментировала, но можно предположить, что бренд хочет сделать ставку на новый экран, чтобы снизить недовольство покупателей. Хотя, конечно, это может повлиять на цену.
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