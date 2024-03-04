Nintendo Switch 2 получит производительность уровня PlayStation 4 Pro

Сегодня появилась информация о том, что игровая приставка Nintendo Switch 2 в режиме подключения к док-станции, скорее всего, будет иметь производительность, сравнимую с производительностью PlayStation 4 Pro. По крайней мере, об этом уверенно говорит достаточно крупный канал Moore's Law is Dead в своём последнем видео. Автор канала подтверждает, что преемник оригинальной консоли Switch действительно будет использовать новый процессор, который произведут по технологическому процессу в 8 нанометров от компании Samsung 8 с, вероятно, 12 ГБ оперативной памяти. Автор канала утверждает, что у компании Nintendo есть определённая цель по производительности — компания хочет получить прирост в определённых значениях от поколения к поколению, но стремиться показать наивысшие результаты у производителя цели нет, потому что в этом случае следующее поколение может уже не показать нужного прироста.

При этом достаточно странно выпускать игровую консоль нового поколения, которая при подключении к док-станции сможет демонстрировать производительность на уровне PlayStation 4 Pro, которая вышла в релиз почти десять лет назад и на текущий момент безумно устарела. Даже до того, как в релиз отправилась PlayStation 5, разработчикам приходилось сильно снижать частоту кадров в играх или упрощать качество графики, потому что PlayStation 4 Pro уже не хватало производительности. Например, RDR 2 работала на этой консоли с просадками до 25 FPS — и это на релизе.
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