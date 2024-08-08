Nintendo Switch 2 получит встроенный алгоритм защиты от пиратства

Сегодня появились данные от инсайдеров о том, что новая игровая консоль Nintendo Switch 2 может демонстрировать производительность на уровне с портативной приставкой Steam Deck, но ограничения программного обеспечения могут серьёзно повлиять на работу системы. Да, специалисты уверены, что хотя характеристики Nintendo Switch 2 должны поднять её производительность на уровень со Steam Deck, слабая однопоточность центрального процессора Switch 2 в итоге может негативно повлиять на производительность в некоторых сценариях при запуске тяжёлых видеоигр. Всё дело в ограничениях, принятых на программном уровне, которые могут сковывать производительность портативной консоли.

Аналитики предположили, что обычно производители консолей интегрируют в свои системы специальные алгоритмы безопасности и шифрования, что в конечном итоге влияет на общую производительность системы. И, вероятно, то же самое произойдёт с новой консолью Nintendo, особенно учитывая, что Switch была взломана какое-то время назад и на просторах интернета появилось множество гайдов о том, как это повторить. Естественно, производителю консоли это не понравилось, потому что львиная доля дохода компании Nintendo поступает именно от продажи картриджей с играми. Соответственно, консоль Nintendo Switch 2 могут прокачать в этом направлении, чтобы взломать игровую приставку было сложнее или вовсе невозможно, но эти алгоритмы негативно повлияют на производительность в играх.
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