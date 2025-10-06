Nintendo Switch 2 работает на двух версиях DLSS

В свежем анализе, опубликованном на YouTube, эксперт Digital Foundry Алекс Батталья подробно изучил работу DLSS в уже доступных играх для Switch 2 — Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws, The Touryst и Fast Fusion. Исследуя, как используется апскейлер в каждом из проектов, специалист отметил, что консоль поддерживает два типа технологии масштабирования NVIDIA. Первый тип DLSS, реализованный на Nintendo Switch 2, аналогичен модели CNN, применяемой на ПК. Он обеспечивает сопоставимое качество изображения, корректную работу сглаживания при движении камеры и переходах между сценами, а также реалистичную отрисовку объектов, появляющихся или исчезающих из кадра. Этот вариант используется только в играх, где разрешение повышается до 1080p.

Второй тип — это как раз давно обсуждаемая «облегчённая» версия, обеспечивающая более чёткое изображение в статике, но отключающаяся при движении и смене ракурса. В этих случаях становятся заметны необработанные пиксели в зонах рассинхронизации. Такой вариант применяется в играх, где изображение масштабируется до 1080p и выше. Это вполне логично, поскольку полноценный вариант DLSS требует больше ресурсов, что негативно сказалось бы на производительности системы при более высоких разрешениях. При этом стоит отметить, что Nintendo Switch 2 стала первой портативной консолью с поддержкой NVIDIA DLSS, и адаптация этой технологии под её технические возможности вызывает немалый интерес.