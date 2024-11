Nintendo Switch 2 выйдет в начале 2025 года

Судя по информации западных инсайдеров, новая портативная консоль Nintendo Switch 2 будет представлена в январе следующего года, а выпущена, скорее всего, через два месяца после этого. Также инсайдеры, которые распространяют эту информацию, заявили, что на данный момент уже было отправлено более 650000 единиц новой приставки в различные регионы мира, плюс производитель изготовил множество компонентов приставки для того, чтобы выпустить ещё одну большую партию до конца текущего года. И хотя случайный пост на китайском форуме, пусть и от известного инсайдера, обычно не является надёжным источником информации, в этом конкретном случае ситуация иная.

Ранее этот же пользователь предсказал несколько анонсов Nintendo до их официальных релизов, после чего удалил все свои сообщения. Среди предсказанных анонсов стоит отметить презентацию ремейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky The First — это не тот проект, запуск которого можно было бы просто предугадать. Соответственно, есть основания полагать, что этот пользователь имеет доступ к инсайдерской информации или просто работает в японской компании и знает, что происходит. При этом стоит понимать, что релиз приставки Nintendo Switch 2 является очень крупным событием в мире и сейчас очень многие пытаются манипулировать информацией вокруг данной консоли, чтобы привлечь к себе внимание. Так что к любым слухам стоит относиться с осторожностью и не спешить делать какие-то выводы до презентации.