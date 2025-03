Nintendo Switch 2 выпустят 2 апреля

Сегодня крупная торговая сеть Best Buy в Канаде случайно раскрыла дату начала предзаказов на новую портативную игровую консоль Nintendo Switch 2. В удалённой публикации было указано, что оформить заказ можно будет уже 2 апреля, что совпадает с презентацией Nintendo Direct, посвящённой новой консоли. Ранее Nintendo уже запускала предзаказы сразу после анонса — в 2017 году, когда была представлена первая Switch, бронирование открыли сразу после презентации, и для этого покупателям приходилось лично посещать магазины Best Buy и Target. Пока американские ритейлеры, включая Best Buy, не подтвердили, что у них тоже будет возможность оформить заказ на Switch 2 в этот же день. Кроме того, учитывая ажиотаж вокруг данной приставки по всему миру, есть предположение, что оформление предзаказа нужно будет совершать очень быстро — приставку просто раскупят за считанные минуты после официальной презентации.

Ведь даже когда Nintendo показала дизайн Switch 2 в январе, подтвердив, что новая приставка получит увеличенный экран, поддержку игр от первой модели и магнитное крепление Joy-Con, которое, возможно, будет использоваться для управления в стиле компьютерной мыши, в социальных сетях был настоящий бум восторженных комментариев. Геймеры, которые с 2017 года пользовались своей портативной приставкой, очень довольны этим решением и хотят получить второе поколение как можно быстрее. Так что первое время можно ожидать дефицит даже в крупных торговых сетях.