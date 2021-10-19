Nintendo Switch Больше не самая продаваемая консоль в США

Впервые за почти три года Nintendo Switch не стала самой продаваемой консолью в США — в сентябре текущего года эта награда досталась Sony PlayStation 5. В твите, опубликованном зарубежным изданием GamesRadar, аналитик NPD Мэт Пискателла сказал, что PS5 превзошла по продажам портативную Nintendo в прошлом месяце как по объему, так и по сумме в долларах, что положило конец впечатляющей 33-месячной полосе продаж Switch как самой продаваемой консоли в США. Последний раз Nintendo Switch не занимала верхние строчки в чартах продаж в ноябре 2018 года, когда эту позицию удерживала PS4. Достаточно интересное событие, учитывая, что Sony все еще не может наладить производство консолей и купить приставку в магазине все ещё просто нереально.

Пискателла не сказала, что помогло PS5 обогнать Switch, но, вероятно, этому сдвигу способствовал ряд факторов. Всего за восемь месяцев было продано 10 миллионов устройств, поэтому спрос на консоли Sony был всегда, но постоянная глобальная нехватка микросхем мешала компании поддерживать стабильные поставки консолей. Со стороны Nintendo анонс OLED-консоли, который стал доступен только в начале октября, вероятно, означал, что некоторые потребители решили подождать с покупкой портативного устройства. Двигаясь вперед, будет интересно посмотреть, сможет ли Switch вернуть себе первое место. Спрос на PS5 вряд ли снизится в ближайшее время, но и нехватка микросхем тоже никуда не денется в обозримом будущем, это факт.
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