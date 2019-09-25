Nintendo Switch Lite пригодна к ремонту

Буквально недавно начались продажи новой портативной приставки Nintendo Switch Lite, которая очень понравилась аудитории, представителям СМИ и фанатам японской консоли. Теперь специалисты из компании iFixit решили провести разбор данного устройства и показать, насколько приставка пригодна ремонту. Оказалось, что проблем при замене чего-либо в корпусе не возникнет, так как производитель сделал весьма добротную конструкцию. Ее легко разобрать, нет проблем с заменой экрана или любых других аппаратных элементов. В итоге специалисты компании iFixit заявили, что Nintendo Switch Lite можно смело ремонтировать и этот процесс не является очень уж сложным. Достаточно снять винтики, заменить деталь и все. Шикарная новинка.