Nintendo Switch Pro поддерживается Steam

В компании Valve сообщили, что теперь контроллер Nintendo Switch Pro поддерживается последней версией Steam. Это делает контроллер еще более привлекательным — вы можете купить портативную консоль, какую-то крутую игру пройти с этим контроллером, а потом поиграть в другие игры на ПК. Достаточно крутое решение для тех, кто покупает игры на этой платформе и уже имеет приставку от Nintendo — вы докупаете геймпад и получаете отличное решение на все случаи жизни. Думаю, теперь эти контроллеры станут более привлекательными и интересными. Правда, не совсем понятно, как реализовали эту функцию, ведь ранее контроллер не подключали. Может просто недостаточно уделяли внимание этому вопросу, а может просто никому не интересно смотреть на это. Будем надеяться, что работать устройство будет максимально надежно и без проблем.