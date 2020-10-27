Nintendo Switch Pro получит новый дисплей

Некоторое время назад в сети появился слух о том, что компания Nintendo планирует в ближайшем будущем представить рынку консоль нового поколения, которая будет обладать достаточно приличным набором преимуществ и особенностей. Например, производитель изъявил желание поставить на новую консоль Nintendo Switch Pro дисплей с технологией Mini-LED, которая позволяет существенно улучшить качество изображения. Пока что это лишь слух, у которого нет четкого подтверждения, но мы надеемся, что производитель и правда сможет добиться своей цели. В этом случае мир увидит совершенно уникальные портативные игровые консоли, которые привлекают внимание не только внешним видом гаджета, но и достаточно современным дисплеем, у которого нет конкурентов.