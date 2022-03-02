Nintendo Switch Pro всплывает в утечке информации NVIDIA

Недавно просочившийся исходный код NVIDIA DLSS, по-видимому, содержит несколько ссылок на грядущий продукт Nintendo Switch с такими файлами, как «nvndlss.cpp», «nvn_dlss.cpp» и «nvn_dlss_backend.h», которые, по мнению авторитетного источника, принадлежат будущей модели Nintendo Switch с новым процессором. Все файлы находятся в папке под названием NVN2, которая, вероятно, относится к преемнику графического API NVN, написанному NVIDIA для оригинального Nintendo Switch.

Эти файлы предположительно содержат ссылки на 8-нм чип T239, который, по словам информатора, скорее всего, предназначен для Nintendo Switch Pro на базе Ampere с поддержкой трассировки лучей и DLSS 2.2. Это подтверждает предыдущие слухи, которые указывали на Nintendo Switch Pro с новым процессором NVIDIA с поддержкой DLSS 2.0.