Nintendo Switch получает контроллер с разъемом для наушников

Использование голосового чата на Nintendo Switch станет намного проще благодаря новому контроллеру от PDP. Проводной контроллер Faceoff Deluxe, оснащен оснащен 10-футовым USB-кабелем для подключения к док-станции Switch, а также аудиоразъемом 3,5 мм для подключения игровой гарнитуры или пары проводных наушников.

Одной из ключевых особенностей Faceoff Deluxe + является то, что в него будет включен новый SDK Vivox для включения голосового чата между консолями Switch - без использования функции голосового чата в приложении для смартфонов Nintendo Switch Online. Вы также можете поменять лицевые панели и настроить пару программируемых лопастей на задней панели контроллера. Faceoff Deluxe + будет стоить $ 24,99 и будет доступен в красном и фиолетовом цвете.