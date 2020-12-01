Nintendo Switch получила важное обновление

Большая часть игрового внимания сейчас уделяется консолям нового поколения, то есть PS5 и Xbox Series X | S, но Nintendo заранее позаботилась о том, чтобы напомнить всем, насколько популярны ее игровые системы Switch. Правда, владельцы и фанаты Switch получают удовольствие не от консоли следующего поколения, а от обновления, которое является относительно большой новостью всех поклонников японской портативной приставки — теперь геймерам будет куда проще делать красивые скриншоты и делиться ими с другими пользователями из интернета. Для этого производитель просто улучшил взаимодействие с социальными сетями, которые были и раньше, но были плохо реализованы. Правда, конечно, на всех современных консолях данная функция и так давно есть.

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