Nintendo Switch скоро станет самой продаваемой приставкой в истории

Nintendo опубликовала свои финансовые достижения за третий квартал текущего финансового года компании (который заканчивается 31 марта 2024 года), и, по всей видимости, продажи консоли Switch не прекращают увеличиваться даже спустя столько лет с момента релиза приставки. Например, в последнем квартале Nintendo смогла продать еще 6,9 миллионов консолей Switch по всему миру, так что портативная консоль приближается к отметке в 140 миллионов проданных приставок. Из этих 6,9 миллионов отправленных устройств 3,48 миллиона пришлись на модель Switch OLED, в то время как Switch Lite было подано тиражом в 1,27 миллиона единиц, а стандартная версия Switch продалась тиражом в 2,15 миллиона единиц.

«Хотя количество проданных единиц уменьшилось по сравнению с прошлым годом, продажи оставались стабильными, учитывая тот факт, что платформе исполнилось семь лет, и результаты в целом соответствовали нашим ожиданиям», — сообщили в компании Nintendo. Соответственно, портативная платформа имеет все шансы побить PS2 где-то в середине прошлого года, что позволит консоли Nintendo Switch стать самой продаваемой приставкой за всю историю человечества. Также компания похвалилась тем, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продалась тиражом в 20,28 миллиона копий. Ещё в ноябре прошлого года сообщалось, что Nintendo продала 19,5 миллиона копий, что означает, что Nintendo смогла продать еще 780 000 экземпляров игры за три месяца. Это вполне достойные показатели.