Nintendo Switch скоро станет самой продаваемой приставкой в истории

«Хотя количество проданных единиц уменьшилось по сравнению с прошлым годом, продажи оставались стабильными, учитывая тот факт, что платформе исполнилось семь лет, и результаты в целом соответствовали нашим ожиданиям», — сообщили в компании Nintendo. Соответственно, портативная платформа имеет все шансы побить PS2 где-то в середине прошлого года, что позволит консоли Nintendo Switch стать самой продаваемой приставкой за всю историю человечества. Также компания похвалилась тем, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продалась тиражом в 20,28 миллиона копий. Ещё в ноябре прошлого года сообщалось, что Nintendo продала 19,5 миллиона копий, что означает, что Nintendo смогла продать еще 780 000 экземпляров игры за три месяца. Это вполне достойные показатели.