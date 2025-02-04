Nintendo Switch станет самой продаваемой портативной консолью в мире

Портативная приставка Nintendo Switch приближается к важному рубежу в этом году — по состоянию на конец 2024 года консоль разошлась тиражом более 150 миллионов единиц за восемь лет с момента выхода. Это впечатляющее достижение, но даже такой результат пока не делает её самым продаваемым устройством компании. Этот титул по-прежнему принадлежит легендарной Nintendo DS, хотя разрыв между ними стремительно сокращается. Суть в том, что на этой неделе Nintendo опубликовала финансовый отчёт, и цифры выглядят не слишком радужно. Продажи консоли упали на 30% по сравнению с 2023 годом, но компания смотрит в будущее с оптимизмом, ведь учитывая, что Switch уже восемь лет, а выход Switch 2 не за горами, текущее снижение продаж вполне ожидаемо — зачем покупать старую консоль перед релизом совершенно новой.

Тем не менее, за год было продано почти 10 миллионов консолей, а общий тираж уже приблизился к 150 миллионам. До абсолютного рекорда Nintendo DS, которая за 12 лет разошлась тиражом в 154 миллиона единиц, ещё немного не хватает, но есть шанс, что компания через пару-тройку лет добъёт и этот рекорд. Ведь благодаря недавним хитам вроде The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и предстоящим релизам в духе Metroid Prime 4 и Pokémon Legends: Z-A, Switch, вероятно, всё же обойдет DS в этом году, став самой продаваемой консолью в истории Nintendo. Это удивительный показатель на самом деле, ведь сейчас эра смартфонов и портативные приставки с трудом могут набирать обороты.
Представлена гибридная консоль-ноутбук Onexplayer G1…
Компания OneXPlayer представила новое игровое устройство Onexplayer G1, которое является гибридом ноутбук…
В сеть слили полный список характеристик PS5 Pro…
В преддверии запуска игровой консоли PS5 Pro на этой неделе появились подтверждённые надёжными инсайдерам…
Tencent делает новую портативную консоль на процессоре Intel…
Рынок портативных игровых устройств стремительно развивается в последние годы, особенно благодаря появлен…
Портативная консоль OneXplayer OneXFly F1 Pro оценена в $110…
Компания OneXplayer пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью OneXFly F1 Pro, которая ос…
Чип Nintendo Switch 2 производят по свежему техпроцессу…
Согласно свежей утечке информации, система на кристалле грядущей игровой приставки Nintendo Switch 2, вер…
Портативную консоль MSI Claw 7 AI+ оценили в 800 долларов…
Компания MSI представила портативную игровую консоль Claw 7 AI+, которая появится в продаже в декабре по …
Sony отчиталась о спаде продаж PlayStation 5…
Сегодня компания Sony представила финансовые результаты за второй квартал 2024 года (речь о финансовом го…
Nintendo Switch 2 выйдет в мае 2025 года…
Мероприятие, посвящённое релизу новой консоли Nintendo Switch 2, по словам достаточно надёжных инсайдеров…
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor