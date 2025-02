Nintendo Switch станет самой продаваемой портативной консолью в мире

Портативная приставка Nintendo Switch приближается к важному рубежу в этом году — по состоянию на конец 2024 года консоль разошлась тиражом более 150 миллионов единиц за восемь лет с момента выхода. Это впечатляющее достижение, но даже такой результат пока не делает её самым продаваемым устройством компании. Этот титул по-прежнему принадлежит легендарной Nintendo DS, хотя разрыв между ними стремительно сокращается. Суть в том, что на этой неделе Nintendo опубликовала финансовый отчёт, и цифры выглядят не слишком радужно. Продажи консоли упали на 30% по сравнению с 2023 годом, но компания смотрит в будущее с оптимизмом, ведь учитывая, что Switch уже восемь лет, а выход Switch 2 не за горами, текущее снижение продаж вполне ожидаемо — зачем покупать старую консоль перед релизом совершенно новой.

Тем не менее, за год было продано почти 10 миллионов консолей, а общий тираж уже приблизился к 150 миллионам. До абсолютного рекорда Nintendo DS, которая за 12 лет разошлась тиражом в 154 миллиона единиц, ещё немного не хватает, но есть шанс, что компания через пару-тройку лет добъёт и этот рекорд. Ведь благодаря недавним хитам вроде The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и предстоящим релизам в духе Metroid Prime 4 и Pokémon Legends: Z-A, Switch, вероятно, всё же обойдет DS в этом году, став самой продаваемой консолью в истории Nintendo. Это удивительный показатель на самом деле, ведь сейчас эра смартфонов и портативные приставки с трудом могут набирать обороты.