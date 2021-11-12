Nintendo Switch теперь поддерживает Twitch

В наши дни консоли делают больше, чем просто дают доступ к играм. А поскольку существует так много других устройств и сервисов, с которыми можно конкурировать, в наши дни консоли должны быть чем-то большим, чем просто игровой приставкой, чтобы игроки могли ими пользоваться. Вот почему на консолях гораздо становится больше социальных функций, чем было раньше.

Если у вас есть Nintendo Switch и вы хотите иметь на консоли больше возможностей, чем просто играть в игры, вы будете рады узнать, что приложение Twitch теперь доступно для консоли. Поэтому, если вы хотите отдохнуть от игр, вы можете использовать приложение Twitch для просмотра видео со своими любимыми стримерами. Само приложение ограничено по функциональности. Это в значительной степени просто позволяет вам смотреть потоки, потому что вы не сможете сами транслировать игры, также вы не сможете общаться на Twitch. Вместо этого вам придется отсканировать QR-код с помощью смартфона, а затем писать сообщения.