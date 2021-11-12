Nintendo Switch теперь поддерживает Twitch

Если у вас есть Nintendo Switch и вы хотите иметь на консоли больше возможностей, чем просто играть в игры, вы будете рады узнать, что приложение Twitch теперь доступно для консоли. Поэтому, если вы хотите отдохнуть от игр, вы можете использовать приложение Twitch для просмотра видео со своими любимыми стримерами. Само приложение ограничено по функциональности. Это в значительной степени просто позволяет вам смотреть потоки, потому что вы не сможете сами транслировать игры, также вы не сможете общаться на Twitch. Вместо этого вам придется отсканировать QR-код с помощью смартфона, а затем писать сообщения.