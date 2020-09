Nintendo анонсировала приквел Hyrule Warriors: Age of Calamity к Breath of the Wild

Nintendo анонсировала новую игру Legend of Zelda, разработанную с помощью Koei Tecmo games.

Игра станет продолжением Hyrule Warriors и приквелом к ​​The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра под названием Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года.

Действие этой игры происходит за 100 лет до Breath of the Wild, в ней участвуют Link, Zelda и четыре чемпиона: Daruk, Mipha, Revali и Urbosa. Компания Nintendo заявляет, что в игре будет надежный сюжет, в захватывающих деталях описывающий события, отношения и драматические моменты Великого бедствия. Игра также перенесет художественный стиль Breath of the Wild, отказавшись от игрового процесса. Вместо этого это будет игра Musou, похожая на Persona Scramble , с рубящим ударом.