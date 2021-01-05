Nintendo готовит к релизу Switch Pro

Хотя у Nintendo не было новой консоли в 2020 году, как у ее конкурентов Sony и Microsoft, для Switch это был хороший год. Пандемия COVID-19 привела к невероятно высоким продажам как консоли, так и таких игр, как Animal Crossing: New Horizons, и, по мнению некоторых аналитиков, Nintendo, возможно, сможет сохранить эту динамику и в 2021 году. Более того, некоторые аналитики прогнозируют, что Switch станет самой продаваемой консолью в 2021 году. С другой стороны, аналитики также уверяют, что Nintendo выпустит ещё и консоль Switch Pro. Она будет обладать достаточно приличной производительностью и позволит запускать самые тяжелые игры, которые только можно придумать. Вопрос только в стоимости, которая, вероятно, будет достаточно высокой.