Nintendo готовит новую Switch

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Nintendo собирается выпустить новую игровую консоль Switch. Точнее, это будет оригинальная модель, только с новым процессором и оперативной памятью. Вероятно, консоль получит приписку Pro в названии и можно будет ее продавать как более хардкорное устройство. Пока что информации о новом процессоре нет, да и сроков поступления приставки в продажу тоже, но если компания решила обновить свою консоль до более крутого процессора, то ждать новую версию приставки Switch в ближайший год точно не стоит. Геймеры явно не оценят такого частого обновления столь дорогостоящей игрушки, которая каждый год выходит в новом исполнении. Будем ждать официального анонса продукта.