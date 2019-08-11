Nintendo и Tencent локализуют игры для Китая

Tencent и Nintendo заявили в пятницу, что они работают вместе над локализацией известной японской игровой фирмы Switch games для китайского рынка и настройкой сервера через облачный сервис китайской компании.

Китайский технологический гигант Tencent получил ключевое одобрение в апреле, чтобы начать продажу Nintendo Switch в Китае, что позволило консоли выйти на крупнейший в мире рынок видеоигр через два года после его первого выпуска во всем мире.

Tencent также предложит вариант оплаты через WeChat Pay в интернет-магазине Nintendo и окажет помощь в настройке каналов офлайновых покупок.

Ожидается, что игры на Switch, как и другие игры в Китае, по-прежнему будут проходить процедуру многоуровневого утверждения в стране, чтобы выиграть лицензию на монетизацию игр посредством покупок в приложениях для инструментов или функций.

Компании не предоставили дополнительную информацию о том, какие игры они планировали привезти в Китай.