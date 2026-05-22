Nintendo наращивает производство консолей несмотря на подорожание

По данным Bloomberg, компания Nintendo негласно увеличила производственный план Switch 2 до 20 миллионов консолей на текущий финансовый год. Это на 20% больше по сравнению с 16,5 миллиона устройств, которые компания официально указала в недавнем финансовом отчёте. Впрочем, по мнению аналитиков, Nintendo давно известна тем, что публикует осторожные прогнозы, а затем без труда превосходит их по итогам продаж. Для компании практически нет минусов в том, чтобы сначала занижать прогнозы, а затем превосходить их. Завершившийся финансовый год — отличный тому пример. Со временем пользователи привыкнут к более высокой стоимости, а Nintendo может смягчить ситуацию разными способами, например комплектами с играми.

Решение Nintendo заказать производство примерно 20 миллионов устройств выглядит особенно показательным на фоне недавнего повышения цен в ключевых регионах — на 50 долларов в США и на 30 евро в Европе. Это говорит о том, что компания уверена в устойчивом спросе даже после подорожания. Несмотря на официальный прогноз в 16,5 миллиона консолей за финансовый год, объёмы заказов поставщикам намекают, что Nintendo рассчитывает ещё на один крайне успешный период продаж, где важную роль сыграют комплекты, коллаборации и новые игры. При этом сами новые игры пока что не представлены, но у компании есть целое лето, чтобы добиться успеха в этом направлении. Вопрос только в том, окажется ли прогноз производителя действительно точным в начале 2027-го.
Sony выпустит виджеты онлайна для PS5…
Одной из особенностей Steam как платформы является наличие API, которые Valve предоставляет игрокам и раз…
PlayStation 5 подорожает на 100 долларов…
Сегодня компания Sony объявила о глобальном повышении цен на консоли PlayStation 5, которое вступит в сил…
Nintendo выпустит новые игры для поднятия продаж Switch 2…
После повышения цены на игровую консоль Switch 2, которое вступит в силу в сентябре, предстоящий празднич…
Ayaneo приостановила заказы на Next 2…
Сегодня компания Ayaneo официально приостановила предзаказы на свою игровую консоль Next 2 стоимостью 200…
Xbox Series X станет гораздо мощнее с FSR 4.1…
С момента выхода Xbox Series X и PlayStation 5 различия между мультиплатформенными играми на этих консоля…
Владельцам PlayStation 5 придётся подтвердить свой возраст…
Компания Sony начала выполнять требования британского закона Online Safety Act и уже сегодня уведомляет в…
Nintendo сокращает объёмы производства Switch 2…
Информационное издание Bloomberg сообщает, что компания Nintendo снизит объём производства Switch 2, выпу…
Microsoft добавила портативкам управление курсором…
Компания Microsoft начала тестировать собственный виртуальный курсор мыши в Xbox-режиме для портативных у…
