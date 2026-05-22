Nintendo наращивает производство консолей несмотря на подорожание

По данным Bloomberg, компания Nintendo негласно увеличила производственный план Switch 2 до 20 миллионов консолей на текущий финансовый год. Это на 20% больше по сравнению с 16,5 миллиона устройств, которые компания официально указала в недавнем финансовом отчёте. Впрочем, по мнению аналитиков, Nintendo давно известна тем, что публикует осторожные прогнозы, а затем без труда превосходит их по итогам продаж. Для компании практически нет минусов в том, чтобы сначала занижать прогнозы, а затем превосходить их. Завершившийся финансовый год — отличный тому пример. Со временем пользователи привыкнут к более высокой стоимости, а Nintendo может смягчить ситуацию разными способами, например комплектами с играми.

Решение Nintendo заказать производство примерно 20 миллионов устройств выглядит особенно показательным на фоне недавнего повышения цен в ключевых регионах — на 50 долларов в США и на 30 евро в Европе. Это говорит о том, что компания уверена в устойчивом спросе даже после подорожания. Несмотря на официальный прогноз в 16,5 миллиона консолей за финансовый год, объёмы заказов поставщикам намекают, что Nintendo рассчитывает ещё на один крайне успешный период продаж, где важную роль сыграют комплекты, коллаборации и новые игры. При этом сами новые игры пока что не представлены, но у компании есть целое лето, чтобы добиться успеха в этом направлении. Вопрос только в том, окажется ли прогноз производителя действительно точным в начале 2027-го.