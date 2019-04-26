Nintendo не планирует выпускать новую приставку

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Nintendo планирует выпустить уменьшенную версию игровой приставки Switch. Была даже информация, что релиз планировали приурочить к выставке Е3 2019, но теперь эти все слухи лихо опровергла сама компания Nintendo. Дело в том, что японский бренд официально признался, что не планирует ничего анонсировать по аппаратной части на выставке E3 2019, так что ждать чего-то нового не стоит. Может покажут какую-то игру, но не более того. И это хорошие новости, значит можно брать старую версию Switch и проходить на ней игры не переживая о том, что скоро выйдет новая версия и ваша приставка моментально устареет. Для многих фанатов это важная новость.