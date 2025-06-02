Nintendo обновила родительский контроль в Switch 2

Приложение также будет показывать подробную историю использования GameChat — с кем общался ребёнок и как долго длилась каждая сессия. Особое внимание Nintendo уделяет безопасности при использовании видеочата и камеры. Каждый раз, когда ребёнок младше 16 лет захочет начать видеозвонок, потребуется одобрение родителя или опекуна через приложение. Это сделано для того, чтобы соблюдались правила по использованию видеофункций. Кроме того, на этой неделе было обновлено основное приложение Nintendo Switch — в нём стало проще загружать скриншоты и видеоролики на мобильные устройства. Также появилось больше возможностей для взаимодействия с обновлёнными версиями игр The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для Switch 2. Видимо, компания активно готовится к релизу.