Nintendo одобряет формат DLC для консоли Switch

Недавно босс Nintendo Тацуми Кимисима заявил, что его компания намерена реализовать более 20 миллионов приставок Switch в следующем финансовом году. Кимисима добавил, что даже нынешнюю высокую динамику продаж можно усилить, например, выпуском таких игр, которые предлагали бы пользователям новые варианты игрового процесса. А потому Nintendo увеличит количество предложений в области скачиваемых дополнений (DLC), дабы продлить интерес пользователей к существующим играм. Согласен со своим боссом и глава подразделения Nintendo по планированию и развитию в области развлечений Синья Такахаси, поддержавший инициативу по выпуску DLC в последнем интервью изданию IGN.