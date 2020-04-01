Nintendo планирует провести перезапуск игры Super Mario

В этом году легендарной игре Super Mario исполняется 35 лет. Nintendo планирует это событие отпраздновать выпуском ремастера Super Mario.

Nintendo планирует переиздать бэк-каталог игр Super Mario, утверждая, что выпустит игры с улучшенной графикой: Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy. В скором времени они появятся.

35 летие Super Mario будет главной темой Nintendo в рамках выставки E3 2020. Nintendo сотрудничает с компанией Universal, они занимаются созданием анимационного фильма во вселенной Super Mario.