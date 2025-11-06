Nintendo постепенно смещает фокус со Switch на Switch 2

Компания Nintendo постепенно отходит от своей оригинальной консоли Switch, переключая основное внимание на её преемницу. В рамках недавнего отчёта о финансовых результатах руководство гиганта заявило, что в дальнейшем основной упор в разработке будет сделан на Nintendo Switch 2, и бизнес компании будет расширяться вокруг этой новой платформы. Оригинальный Switch пока не отправляют в отставку, однако процесс перехода уже запущен, и вскоре можно ожидать сокращения числа новых игр для старой консоли. При этом Nintendo отмечает, что продолжит выпускать и продавать устройства текущего поколения, учитывая спрос и рыночную ситуацию. Компания также подтвердила, что с октября запланирован выход нескольких крупных игр для Switch.

С момента запуска в июне было продано более 10,36 миллиона консолей Switch 2, причём 84 процента из них приобрели пользователи, ранее владевшие оригинальной моделью. Хотя эта цифра пока выглядит скромно по сравнению с общими продажами Switch, достигшими 154,01 миллиона экземпляров, Nintendo утверждает, что переход на новую платформу идёт стабильно и равномерно. Кроме того, хотя новая приставка уже имеется в наличии, многие геймеры продолжают покупать оригинальную версию. Во многом это связано с тем, что она сильно дешевле, а на вторичном рынке есть море картриджей, которые можно купить по разумной цене. Соответственно, Nintendo хочет плавно перетянуть эту аудиторию на новую платформу, которая гораздо выгоднее.