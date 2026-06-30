PlayStation 6 будут продавать за 1000 долларов

Игровая консоль PlayStation 6 может выйти на рынок в один из самых сложных периодов для индустрии потребительской электроники. Стремительный рост стоимости компонентов, особенно оперативной памяти и твердотельных накопителей, серьёзно увеличивает себестоимость новых устройств. По оценкам некоторых аналитиков, стоимость комплектующих будущей консоли уже приближается к 1000 долларам, что вызывает опасения относительно её конечной розничной цены. Дополнительный повод для обсуждений дала сама Sony — во время недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами представители компании дали понять, что не планируют активно субсидировать новое поколение консолей.

Отвечая на вопрос о ценообразовании и прибыльности аппаратного обеспечения, представитель Sony отметил, что компания рассматривает консоли как основу для предоставления игрового опыта. Также было подчёркнуто, что компания не может полностью компенсировать рост стоимости компонентов за собственный счёт. Sony уже повысила цены на некоторые продукты за пределами Японии и заявляет, что спрос при этом остаётся стабильным. Представитель компании прямо отметил, что Sony не намерена продавать оборудование с существенными убытками, хотя продолжает внимательно следить за рыночной ситуацией и оценивать возможные варианты действий. Подобная позиция не выглядит неожиданной, однако многие игроки надеялись, что Sony будет готова пожертвовать частью прибыли ради удержания цен.