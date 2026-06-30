PlayStation 6 будут продавать за 1000 долларов

Отвечая на вопрос о ценообразовании и прибыльности аппаратного обеспечения, представитель Sony отметил, что компания рассматривает консоли как основу для предоставления игрового опыта. Также было подчёркнуто, что компания не может полностью компенсировать рост стоимости компонентов за собственный счёт. Sony уже повысила цены на некоторые продукты за пределами Японии и заявляет, что спрос при этом остаётся стабильным. Представитель компании прямо отметил, что Sony не намерена продавать оборудование с существенными убытками, хотя продолжает внимательно следить за рыночной ситуацией и оценивать возможные варианты действий. Подобная позиция не выглядит неожиданной, однако многие игроки надеялись, что Sony будет готова пожертвовать частью прибыли ради удержания цен.