Nintendo проведёт презентацию, но не покажет новую консоль

Сегодня компания Nintendo должна провести официальную презентацию Nintendo Direct, в рамках которой японский гигант покажет фанатам множество различных видеоигр. К сожалению, пока что точных данных о том, какие именно игры будет показывать компания, нет, так что даже примерно оценить интерес к событию проблематично, но нужно понимать и другой достаточно важный момент — производитель на этой презентации не будет показывать новую игровую приставку. Компания официально сообщила об этом заранее в социальных сетях, чтобы у пользователей не было завышенных ожиданий и в итоге они не разочаровались тем, что им покажут только игровые релизы. Впрочем, это на самом деле было достаточно ожидаемо по целому ряду причин.

Нужно понимать, что даже сейчас, когда консоль текущего поколения Nintendo Switch находится в продаже у же очень много лет, её всё равно очень хорошо покупают. Пользователям не нужна невероятная производительность от этого гаджета, потому что на самом деле игр, которые могли бы воспользоваться этой производительностью, нет. При этом портативная консоль отлично справляется с казуальными проектами, стоит разумных денег и предоставляет возможность играть из любой точки мира без необходимости существенно разряжать свой смартфон для тех же задач. В этом плане нежелание показывать новую консоль можно понять — зачем выпускать новинку, если и текущая версия продатёся очень даже хорошо. Так но следующую версию консоль стоит ждать только в 2025 году.
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