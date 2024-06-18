Nintendo проведёт презентацию, но не покажет новую консоль…

Нужно понимать, что даже сейчас, когда консоль текущего поколения Nintendo Switch находится в продаже у же очень много лет, её всё равно очень хорошо покупают. Пользователям не нужна невероятная производительность от этого гаджета, потому что на самом деле игр, которые могли бы воспользоваться этой производительностью, нет. При этом портативная консоль отлично справляется с казуальными проектами, стоит разумных денег и предоставляет возможность играть из любой точки мира без необходимости существенно разряжать свой смартфон для тех же задач. В этом плане нежелание показывать новую консоль можно понять — зачем выпускать новинку, если и текущая версия продатёся очень даже хорошо. Так но следующую версию консоль стоит ждать только в 2025 году.