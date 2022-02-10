Nintendo работает на новой игрой Wii Sports для Switch

Nintendo возвращает некоторые из своих классических игр Wii Sports в новой игре под названием Nintendo Switch Sports. Вы сможете играть в теннис, боулинг в Wii Sports, но Nintendo также добавляет футбол, бадминтон и волейбол. Подобно тому, как Wii Sports воспользовалась преимуществами технологии отслеживания движения пульта Wii, чтобы следить за вашим ударом или мячом для боулинга, Nintendo Switch Sports будет использовать съемные контроллеры Joy-Con Switch для отслеживания ваших движений во время игры.

Nintendo Switch Sports поступит в продажу 29 апреля. Перед выпуском игры 18-20 февраля будет проходить онлайн-тестирование, хотя для его тестирования вам потребуется действующая подписка Nintendo Switch Online. Во время теста вы сможете играть в боулинг и теннис, но Nintendo говорит, что будет доступен только случайный подбор игроков — вы не сможете играть вместе с друзьями.