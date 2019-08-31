Nintendo создала идеальный чехол для Switch Lite

Switch Lite от Nintendo выглядит как отличная портативная консоль. Экран представляет собой 5,5-дюймовую панель, по сравнению с 6,2-дюймовым дисплеем на полноразмерном коммутаторе, но он по-прежнему работает с тем же разрешением 720p, что означает, что на Switch Lite все выглядит немного четче, чем на больших модель.

В дополнении к новинки Nintendo представила фирменный чехол-футляр. Это не самый стильный корпус на рынке, но он выполняет основные функции. Он имеет откидную крышку, предотвращающую появление царапин на экране, небольшие углубления на крышке для джойстиков. Чехол будет стоить $ 35,36 и появится в продаже 1 ноября.