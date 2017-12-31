Nintendo увеличит продажи Switch наполовину

Nintendo собирается увеличить продажи игровых консолей Switch почти наполовину в 2018 году. Об этом заявил президент японской компании Тацуми Кимисима. По его словам, Nintendo рассчитывает продать 20 млн экземпляров Switch по итогам 12-месячного отчётного периода, который стартует 1 апреля 2018 года. В текущем финансовом году, который закончится в марте, продажи должны достигнуть отметки в 14 млн экземпляров. Кимисима добавил, что сейчас динамика спроса на Switch в некоторых регионах выше, чем в своё время была у консоли Wii, распроданной в количестве 100 млн штук. Напомним, что продажи Nintendo Switch начали 3 марта 2017 года.