Nintendo выпустила обновление 9.2.0

Nintendo стремится улучшать функциональность своих устройств, систем и сервисов.

Nintendo Switch System Update 9.2.0 выпущено для повышения стабильности коммутатора. Общие улучшения стабильности системы для улучшения взаимодействия с пользователем.

Для того чтобы загрузить Nintendo Switch System Update 9.2.0 необходимо подключиться к сети Интернет и устройство автоматически обновит систему. Либо можно сделать это вручную через меню "Системные настройки". Если возникают проблемы, перезапустите приставку и попробуйте попытку.