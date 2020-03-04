Nintendo выпустила обновление 9.2.0

2020-03-04, Автор - Ramil; Продукт - Nintendo; [58]
Nintendo стремится улучшать функциональность своих устройств, систем и сервисов.

Nintendo Switch System Update 9.2.0 выпущено для повышения стабильности коммутатора. Общие улучшения стабильности системы для улучшения взаимодействия с пользователем.

Для того чтобы загрузить Nintendo Switch System Update 9.2.0 необходимо подключиться к сети Интернет и устройство автоматически обновит систему. Либо можно сделать это вручную через меню "Системные настройки". Если возникают проблемы, перезапустите приставку и попробуйте попытку.

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