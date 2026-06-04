Nintendo выпустит Switch 2 со съёмной батареей

Компания Nintendo готовит специальную версию Switch 2 для европейского рынка с аккумулятором, который пользователи смогут самостоятельно заменить. Такой шаг связан с новым регламентом Евросоюза, который вступит в силу 18 февраля 2027 года. На своем сайте компания подтвердила, что уже работает над версиями устройств, соответствующими новым требованиям. Согласно новым правилам ЕС, многие портативные электронные устройства, включая игровые консоли, должны обеспечивать возможность относительно простой замены аккумулятора без необходимости сложного ремонта. Благодаря этим нормам индустрия постепенно возвращается к концепции сменных батарей, которая в последние годы практически исчезла из большинства гаджетов.

Пока Nintendo не раскрывает, какие именно изменения будут внесены в конструкцию Switch 2. В текущей версии консоли извлечение аккумулятора требует разборки устройства и нескольких этапов демонтажа, что подтверждают специалисты iFixit. Также неизвестно, появятся ли обновленные модели за пределами Европы. Компания отметила, что все нынешние устройства с номерами моделей, начинающимися на «BEE», включая Switch 2, в будущем получат отдельные версии для соответствия требованиям ЕС. Такие модели будут иметь уникальные номера и дополнительную маркировку «OSM» на упаковке, что позволит отличать их от обычных версий. Маркировка BEE используется не только для самой консоли, но и для аксессуаров, включая Pro Controller и контроллеры Joy-Con.
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