Nintendo выпустит Switch 2 со съёмной батареей

Пока Nintendo не раскрывает, какие именно изменения будут внесены в конструкцию Switch 2. В текущей версии консоли извлечение аккумулятора требует разборки устройства и нескольких этапов демонтажа, что подтверждают специалисты iFixit. Также неизвестно, появятся ли обновленные модели за пределами Европы. Компания отметила, что все нынешние устройства с номерами моделей, начинающимися на «BEE», включая Switch 2, в будущем получат отдельные версии для соответствия требованиям ЕС. Такие модели будут иметь уникальные номера и дополнительную маркировку «OSM» на упаковке, что позволит отличать их от обычных версий. Маркировка BEE используется не только для самой консоли, но и для аксессуаров, включая Pro Controller и контроллеры Joy-Con.